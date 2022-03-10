МВФ затвердив рішення про виділення Україні 1,4 мільярда доларів

30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Pexels

Гроші спрямують на першочергові витрати держбюджету та підтримку платіжного балансу України.

9 березня Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрл доларів США за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомив в Національному банку Україні і додали, що "кошти, отримані за програмою RFI, допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України".

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення та сподіваємося на якнайшвидше завершення усіх процедур, що пов’язані з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час є надзвичайно важливою", – сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, що RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.

Інструмент RFI дозволяє отримати 50% від квоти держави-члена МВФ, що становить для України 1 млрд SDR (приблизно 1,4 млрд доларів США), зазначили в Міністерстві фінансів.

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