МВФ розгляне сьогодні виділення Україні додаткових $1,4 млрд

Також МВФ змінює фокус поточних переговорів з українською владою — з "реформ" на "кризове управління".

Виконавча рада МВФ сьогодні, 9 березня, розгляне пропозицію про виділення Україні екстреної допомоги в розмірі $1,4 млрд.

Про це інформує пресслужба МВФ.

"Ми надіслали нашій Виконавчій раді пропозицію щодо затвердження $1,4 млрд підтримки України, щоби допомогти їй подолати (економічний – Ред.) шок, викликаний цією війною", — сказала директорка Фонду Крісталіна Георгієва.

Вона нагадала, що раніше у грудні МВФ виплатив Україні 700 мільйонів доларів США й надав спеціальні права позики у розмірі 2,7 мільярда доларів.

Також МВФ змінює фокус поточних переговорів з українською владою — з "реформ" на "кризове управління".

"Співробітники МВФ щодня контактують з ключовими людьми з української сторони. І я можу вам сказати, це так вражаюче бачити, як вони працюють разом із відданістю та професіоналізмом, незважаючи на сирени, які можна почути навіть під час обговорень", — зазначила Георгієва.

За її словами, МВФ допомагає мобілізувати фінансову підтримку та ресурси. МВФ і Світовий банк — дві установи, які мають доручення направляти скоординовану допомогу країнам, що цього потребують.

"Сьогодні ми повинні допомогти Україні подолати цей шок, але для України настане момент відновлення. І тоді, як сказав мені президент Зеленський, він хоче, щоб Фонд взяв на себе ініціативу", — каже очільниця МВФ.

Нагадаємо, що Нацбанк послабив низку обмежень на валютному ринку.

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