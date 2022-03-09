Санкції в дії: тисячі російських туристів застрягли в Таїланді

Росіяни не можуть придбати квитки на зворотні авіарейси, зокрема, через блокування платіжних карток Visa і Mastercard.

Через скасування авіарейсів, обвал рубля, відносно основних валют і проблеми з оплатою платіжними картками російських банків, відключених від платіжних систем Visa та Mastercard, частково SWIFT, понад 7 тисяч росіян опинилися у підвішеному стані в курортних місцях Таїланду. Більшість із них — на острові Пхукет.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівника туристичної служби країни Ютасака Супасорна.

Таїланд був серед 141 країни, яка підтримала резолюцію ООН із закликом до негайного виведення російських військ, однак ця країна не запроваджувала жодних санкцій проти Москви. Тому сюди продовжували приїжджати російські туристи.

За словами президента туристичної асоціації Пхукета Бхуммікітті Руктаенгама, деякі відвідувачі, коли могли, користувалися китайською системою UnionPay після того, як картки, випущені російськими банками за допомогою американських платіжних компаній Visa (VN) і Mastercard, перестали працювати.

“Ми попросили готелі знизити ціни та продовжити перебування [російських туристів], – сказав він.

Зараз докладаються зусилля для того, щоб росіян репатріювати на рейсах до Москви близькосхідними авіалініями. Розглядається пропозиція дозволити використання криптовалюти для розрахунків у готелях, авіарейсах та інших підприємствах на Пхукеті.

Нагадаємо, у Росії майже 70% населення підтримує президента Путіна та розв’язану ним війну в Україні. Для інших очевидним є близький крах його безумних амбіцій, тож тепер вони намагаються втекти із цієї приреченої на руйнування під ударом західних санкцій країни.