Росіяни масово летять з країни на чартерах до Туреччини

Росіяни масово летять з країни на чартерах до Туреччини

Активний туризм росіян до Стамбула спостерігається після закриття для них неба ЄС.

Після того, як країни Євросоюзу закрили для Росії свій повітряний простір, зафіксовано суттєве пожвавлення авіасполучення між Москвою та Стамбулом.

Про це свідчать дані з публічних радарів.

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Саме з Туреччиною постерігається останніми днями найбільше курсування чартерних літаків з РФ. Так, деякі літаки за день виконують декілька рейсів між Москвою та Стамбулом.