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Росіяни масово летять з країни на чартерах до Туреччини

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Росіяни масово летять з країни на чартерах до Туреччини

airforce.com

Активний туризм росіян до Стамбула спостерігається після закриття для них неба ЄС.

Після того, як країни Євросоюзу закрили для Росії свій повітряний простір, зафіксовано суттєве пожвавлення авіасполучення між Москвою та Стамбулом. 

Про це свідчать дані з публічних радарів.

Саме з Туреччиною постерігається останніми днями найбільше курсування чартерних літаків з РФ. Так, деякі літаки за день виконують декілька рейсів між Москвою та Стамбулом.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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