Путіну не розповідають про провал РФ в Україні – розслідувач Bellingcat

Путіну не розповідають про провал РФ в Україні – розслідувач Bellingcat

Журналіст Bellingcat вважає, що оточення Путіна не доповідає своєму босу правдиву інформацію.

Президент країни-агресорки Володимир Путін розлютився, коли дізнався, що Вінницький аеропорт росіяни обстріляли дуже дорогими ракетами.

Про це розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у ефірі телемарафону UAразом.

"Коли Путіна поінформували, що вісім ракет було вистрілено у Вінницю, то президент РФ розлютився. Адже раніше йому повідомляли, що ці ракети дуже цінні й узагалі їх (на озброєнні російської армії — Ред.) є не більше тисячі", — сказав Грозєв.

Журналіст вважає, що оточення Путіна не розповідає своєму босу правдиву інформацію про ситуацію в Україні і невдачі російських загарбників.

"Про більшість поразок і провалів не доповідається правдиво. Якщо подивитися на сьогоднішні події, коли провалів набагато більше, то я певен, що про них не повідомляється. До Путіна не доходить повна картина провалу", — зазначає розслідувавч Bellingcat.

За його словами, Путіну скоріш за все не розповіли, що 100% українців негативно ставляться до окупантів.

"Йому просто бояться про це повідомляти", — вважає Грозєв.

Нагадаю, 6 березня ворог випустив вісім крилатих ракет з акваторії Чорного моря, які впали у Вінниці на цивільний аеропорт і військову частину. 8 березня на Вінниччині попрощались із працівниками цивільного аеропорту, які загинули внаслідок удару РФ.

Читайте також: