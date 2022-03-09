Путину не рассказывают о провале РФ в Украине – расследователь Bellingcat

Путину не рассказывают о провале РФ в Украине – расследователь Bellingcat

Журналист Bellingcat считает, что окружение Путина не докладывает своему боссу правдивую информацию.

Президент страны-агрессора Владимир Путин разозлился, когда узнал, что Винницкий аэропорт россияне обстреляли очень дорогими ракетами.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона UAвместе.

"Когда Путина проинформировали, что восемь ракет были выстрелены в Винницу, то президент РФ разозлился. Ранее ему сообщали, что эти ракеты очень ценны и вообще их (на вооружении российской армии — Ред.) есть не больше тысячи", — сказал Грозев.

Журналист считает, что окружение Путина не рассказывает своему боссу правдивую информацию о ситуации в Украине и неудаче российских захватчиков.

"О большинстве поражений и провалов не докладывается правдиво. Если посмотреть на сегодняшние события, когда провалов гораздо больше, то я уверен, что о них не сообщается. До Путина не доходит полная картина провала", — отмечает расследователь Bellingcat.

По его словам, Путину, скорее всего, не рассказали, что 100% украинцев негативно относятся к оккупантам.

"Ему просто боятся об этом сообщать", — считает Грозев.

Напомним, 6 марта враг выпустил восемь крылатых ракет из акватории Черного моря, упавших в Виннице на гражданский аэропорт и воинскую часть. 8 марта в Винницкой области простились с работниками гражданского аэропорта, погибшими в результате удара РФ.

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