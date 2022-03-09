Медицинских работников хватает: Ляшко рассказал о нюансах их работы

Минздрав имеет список врачей, которые готовы приезжать с запада на восток, чтобы заменить хирургов.

Медицинских работников хватает, но они работают в тяжелом изнурительном режиме.

Об этом в телеэфире сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

"Сегодня медицинских работников хватает, можно так сказать. Но мы понимаем, что медицинские работники работают сегодня в сверхтяжелом изнурительном режиме, особенно в больницах, которые принимают раненых больных, пострадавших после обстрелов мирных кварталов, которых достаем из-под завалов. Это политравма, это достаточно сложные случаи, это часы в операционных для того, чтобы спасти жизнь», – сказал Ляшко.

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В то же время он подчеркнул, что у Минздрава перечень врачей, которые готовы приезжать с запада на восток, чтобы подменять хирургов. Также, по его словам, уже почти 1000 иностранных медработников выразили желание приехать в Украину для предоставления пострадавшим медпомощи.

"Уже первые медработники, в том числе врачи, приезжают в Украину, приступают к подготовке для того, чтобы помогать украинским медикам", — сказал Ляшко.

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