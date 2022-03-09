Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю

Тайвань боїться, що Китай, який вважає острів своєю територією, вирішить наслідувати приклад РФ.

Військові експерти Тайваню вивчають досвід України у боротьбі з Росією для власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай вирішить захопити острів силою.

Про це інформує Reuters.

Хоча уряд Тайваню не повідомляв про жодну незвичайну діяльність військових у Китаї, які розглядають острів як свою власну територію, Тайбей підвищив рівень готовності.

За інформацією видання, Тайвань уважно стежить, як РФ використовує високоточні ракети, а також вивчає тактично продуманий опір України, незважаючи на те, що Росія вважається потужнішою у військовому плані.

Президентка Тайваню Цай Інвень відстоює ідею "асиметричної війни", щоб зробити свої сили більш мобільними та важкодоступними, наприклад, за допомогою ракет, встановлених на транспортних засобах.

Директор Інституту досліджень китайської військової справи Тайваньського національного університету оборони сказав, що Україна використовувала ту саму концепцію з мобільною зброєю, щоб зупинити російські сили.

Також Тайвань начеебто розробляє ракети, які можуть досягати цілі у Китаї. Минулого тижня міністерство оборони заявило, що планує більш ніж вдвічі збільшити свою річну потужність виробництва ракет до майже 500 в цьому році.

Однак експерти вказують, що між позиціями Тайваню та України є великі розбіжності. Наприклад, природний бар'єр Тайванської протоки, який відділяє його від Китаю. Україна натомість має довгий сухопутний кордон з Росією.

Крім того, у Тайвані тривають розмови про те, чи прийдуть сили США на допомогу Тайваню в разі китайської атаки. Вашингтон не дає на це чіткої відповіді.

Нагадаємо, що Тайвань відправив Україні 27 тонн медикаментів.

Раніше відомий американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма висловив припущення, що за тим, як Захід реагує на агресію РФ, уважно стежить Китай, який так само має власні загарбницькі плани. Насамперед — захопити Тайвань (чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням).

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