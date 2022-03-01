Тайвань відправив Україні 27 тонн медикаментів

Вантаж доправлять до України "відповідними маршрутами і каналами".

Тайвань відправив до України 27 тонн товарів медичного призначення.

Про це інформує News Sky.

Борт відправлено ввечері в понеділок рейсом до Франкфурта. Вантаж доправлять до України "відповідними маршрутами і каналами".

"Китайська Республіка, Тайвань, як член демократичного табору міжнародного співтовариства, готова допомогти, і з гуманітарних міркувань наша країна надасть Україні терміново необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні уряду.

Чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням.