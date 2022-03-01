Тайвань отправил Украине 27 тонн медикаментов

Груз доставят в Украину "соответствующими маршрутами и каналами".

Тайвань отправил в Украину 27 тонн товаров медицинского назначения.

Об этом информирует News Sky.

Борт отправлен вечером в понедельник рейсом во Франкфурт. Груз доставят в Украину "соответствующими маршрутами и каналами".

"Китайская Республика, Тайвань, как член демократического лагеря международного сообщества, готова помочь, и по гуманитарным соображениям наша страна предоставит Украине срочно необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении правительства.

Почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны – читайте по ссылке.