Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ на случай атаки Китая

Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ на случай атаки Китая

Тайвань боится, что Китай, считающий остров своей территорией, решит последовать примеру РФ.

Военные эксперты Тайваня изучают опыт Украины в борьбе с Россией для собственной боевой стратегии на случай, если Китай решит захватить остров силой.

Об этом информирует Reuters.

Хотя правительство Тайваня не сообщало ни о какой необычной деятельности военных в Китае, рассматривающего остров как свою собственную территорию, Тайбэй повысил уровень готовности.

По информации издания, Тайвань внимательно следит, как РФ использует высокоточные ракеты, а также изучает тактически продуманное сопротивление Украины, несмотря на то, что Россия считается более мощной в военном плане.

Президент Тайваня Цай Инвень отстаивает идею "асимметричной войны", чтобы сделать свои силы более мобильными и труднодоступными, например, с помощью ракет, установленных на транспортных средствах.

Директор Института исследований китайского военного дела Тайваньского национального университета обороны сказал, что Украина использовала ту же концепцию с мобильным оружием, чтобы остановить российские силы.

Также Тайвань якобы разрабатывает ракеты, которые могут достигать цели в Китае. На минувшей неделе министерство обороны заявило, что планирует более чем вдвое увеличить свою годовую мощность производства ракет до почти 500 в этом году.

Однако эксперты указывают, что между позициями Тайваня и Украины есть большие отличия. Например, природный барьер Тайваньского пролива, отделяющий его от Китая. Украина же имеет длинную сухопутную границу с Россией.

Кроме того, в Тайване продолжаются разговоры о том, придут ли силы США на помощь Тайваню в случае китайской атаки. Вашингтон не дает на это внятного ответа.

Напомним, что Тайвань отправил Украине 27 тонн медикаментов.

Ранее известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма высказал предположение, что за тем как Запад реагирует на агрессию РФ, внимательно следит Китай, который также имеет собственные захватнические планы. В первую очередь — захватить Тайвань (почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны — читайте по ссылке ).

Читайте также: