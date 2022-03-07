США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою

США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою

Водночас ЄС не заборонили ввозити зі собою готівку туристам.

Європейський союз та США ухвалили рішення припинити постачати долари та євро готівкою до країни-агресорки Росії.

Напередодні Рада Євросоюзу опублікувала документ, в якому йшлося про заборону ввозити до РФ банкноти євро.

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Зокрема, в указі зазначається, що ЄС заборонив своїм фізичним і юридичним особам продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в РФ або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.

Однак заборона не поширюється на ввезення в Російську Федерацію готівки, яка необхідна для фінансування роботи посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет. Також не заборонили ввозити зі собою готівку туристам.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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