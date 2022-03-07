Леонардо Ді Капріо пожертвував 10 млн доларів для української армії

Також частина коштів буде направлена на подолання гуманітарної кризи в Україні.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо фінансово підтримав Україну.

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Загалом артист, у якого бабуся родом з Одеси, пожертвував 10 млн доларів для української армії. Також видання GSA News повідомляє, що деяка частина коштів буде направлена на подолання гуманітарної кризи.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо не перший голлівудський актор, який фінансово допомагає Україні. Раніше Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали на допомогу Україні 15 мільйонів доларів. Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають мільйон доларів для українських біженців.

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