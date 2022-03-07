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ЄС почав процедуру розгляду заявки України

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ЄС почав процедуру розгляду заявки України

Associated Press

Єврокомісія має дати офіційний висновок.

Європейський союз розпочав процедуру розгляду заявок України, а також Грузії та Молдови на приєднання до спільноти. 

Про це 7 березня повідомляє Agence France-Presse.

Зазначаєтья, що Єврокомісія має дати офіційний висновок, після чого 27 членів ЄС вирішать, чи буде трьом державам надано статус країн-кандидатів. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звернувся з емоційною промовою до європарламентарів, де розповів про злочини та вбивства Росії і закликав підтримати європейський курс України.

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