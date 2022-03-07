ЕС начал процедуру рассмотрения заявки Украины

Еврокомиссия должна дать официальное заключение.
Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, а также Грузии и Молдовы на присоединение к сообществу.
Об этом 7 марта сообщает Agence France-Presse.
Отмечается, что Еврокомиссия должна дать официальное заключение, после чего 27 членов ЕС решат, будет ли трем государствам предоставлен статус стран-кандидатов.
Напомним, что президент Владимир Зеленский обратился с эмоциональной речью к европарламентариям, где рассказал о преступлениях и убийствах России и призвал поддержать европейский курс Украины.
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