Количество беженцев из Украины в Европе может возрасти до 5 млн - Боррель

По его словам, все эти люди спасаются от войны и должны быть приняты Европейским Союзом.

Жестокая война, которую Россия развязала против Украины, уже привела к беспрецедентному гуманитарному кризису в Европе - на данный момент границы европейских стран пересекли уже почти 1,6 млн украинцев. Прогнозируемое количество людей, спасающихся от этой войны на территории стран ЕС, может составить 5 млн. человек.

Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров стран ЕС по вопросам развития, состоявшейся во французском городе Монпелье, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Укринформ".

Также читайте Польша создаст фонд на 1,75 млрд долларов для помощи беженцам из Украины

«Российское вторжение в Украину уже привело к огромным гуманитарным проблемам. Россия продолжает свое наступление, и все больше гражданских людей погибают каждый день. Происходит систематическое уничтожение инфраструктуры, не только военной, но также гражданской, разрушение домов. Число беженцев может только расти, почти 1,6 млн. уже пересекли границы Европы. По нашим ощущениям, в Европе может появиться 5 млн беженцев, и это обоснованная оценка. Эта ситуация беспрецедентна со времен Второй Мировой войны с точки зрения быстрого роста потока беженцев», – сказал Боррель.

Он отметил, что все эти люди спасаются от войны и должны быть приняты Европейским Союзом. Кроме того, по оценке европейцев, более 18 млн человек будут поражены конфликтом внутри Украины. Европа должна быть готова реагировать на такую ситуацию.

В частности, ЕС уже осуществляет первую оплату немедленной помощи в 100 млн евро, которая будет направлена на помощь беженцам в Украине и Молдове – для обеспечения их водой, едой, палатками, предметами первой необходимости. Еврокомиссия также быстро мобилизует пакет в 500 млн евро для Украины, анонсированный президентом Европейской комиссии для помощи людям, пораженным этим конфликтом. Кроме того, Европейский инвестиционный банк объявил о намерении переориентировать 160 млн. евро с целью поддержания ликвидности экономики Украины.

Также читайте ЕС выделяет 500 млн евро первого транша гуманитарной помощи украинским беженцам

Как отметил Боррель, ЕС будет продолжать работу по повышению устойчивости Украины и Молдовы в этих условиях. В частности, Молдова, находящаяся под угрозой, требует от ЕС не только экономической, но и политической поддержки. Евросоюз будет продолжать оказывать Украине помощь в обеспечении кибернетической обороны, которая в условиях войны приобрела особое значение.

«Главной задачей сейчас, разумеется, есть немедленная помощь беженцам. Мы должны помочь этому потоку беженцев и попытаться достичь прекращения огня, что может разрешить начало переговоров», – сказал высокий представитель ЕС.

Между тем, Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, убегающим от вторжения России. Согласно документу, украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления этого срока.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua