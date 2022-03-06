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Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

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Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

УНИАН

Люди бегут из Украины, спасаясь от войны.

С начала российского вторжения на территорию Украины более 1,5 млн людей выехали из страны, спасаясь от войны.

Такие данные назвал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Более 1,5 миллионов беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны. Этот кризис беженцев в Европе, который растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", — написал он в Twitter.

Напомним, Кулеба призвал ООН усилить гуманитарную помощь Украине.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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