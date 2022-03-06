Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

Люди бегут из Украины, спасаясь от войны.

С начала российского вторжения на территорию Украины более 1,5 млн людей выехали из страны, спасаясь от войны.

Такие данные назвал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Более 1,5 миллионов беженцев из Украины за 10 дней перешли в соседние страны. Этот кризис беженцев в Европе, который растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны", — написал он в Twitter.

Более 1.5 млн. refugees от Ukraine будут crossed in neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) 6 марта 2022

Напомним, Кулеба призвал ООН усилить гуманитарную помощь Украине.