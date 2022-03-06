Село вблизи Киева россияне превратили в руины и пожарища

Село вблизи Киева россияне превратили в руины и пожарища

До сих пор продолжаются пожары, на улицах сожженая техника

Люди пытаются выехать из всех городков под Киевом, именно там продолжаются самые ожесточенные бои. Им открываются ужасающие пейзажи разрушенных улиц – разгромленные магазины, заправки, дороги.

Об этом говорится в ТСН.

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Но рассмотреть времени нет, тероборона предупреждает, что на Житомирском направлении есть еще и вражеские танки.

Люди вывозят детей и имущество машинами, кто-то идет даже пешком, надеется, что дальше кто-то согласится подвести.

В одном из сел на Житомирской трассе догорают склады, рядом тлеет брошенный вражеский танк, который тероборона сожгла.