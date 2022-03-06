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Село вблизи Киева россияне превратили в руины и пожарища

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До сих пор продолжаются пожары, на улицах сожженая техника

Люди пытаются выехать из всех городков под Киевом, именно там продолжаются самые ожесточенные бои. Им открываются ужасающие пейзажи разрушенных улиц – разгромленные магазины, заправки, дороги.

Об этом говорится в ТСН.

Но рассмотреть времени нет, тероборона предупреждает, что на Житомирском направлении есть еще и вражеские танки.

Люди вывозят детей и имущество машинами, кто-то идет даже пешком, надеется, что дальше кто-то согласится подвести.

В одном из сел на Житомирской трассе догорают склады, рядом тлеет брошенный вражеский танк, который тероборона сожгла.

Горячая точка: какая ситуация на Киевщине

Горячая точка: какая ситуация на Киевщине

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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