Село поблизу Києва росіяни перетворили на руїни і згарища

Село поблизу Києва росіяни перетворили на руїни і згарища

Досі тривають пожежі, на вулицях спалена техніка

Люди намагаються виїхати із усіх містечок, що під Києвом, саме там тривають найзапекліші бої. Їм відкриваються жахітиві пейзажі зруйнованих вулиць – розгромлені магазини, заправки, дороги.

Про це йдеться в ТСН.

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Але роздивитись часу немає, тер оборона попереджає, що на Житомирському напрямку є ще й ворожі танки.

Люди вивозять дітей і майно машинами, хтось йде навіть пішки, сподівається, що далі хтось зголоситься підвести.

В одному із сіл на Житомирській трасі догорають склади, поряд тліє ворожий танк, який покинули, а тер оборона спалила.