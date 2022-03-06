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Окупанти готуються бомбардувати Одесу – Зеленський

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Окупанти готуються бомбардувати Одесу – Зеленський

president.gov.ua

Президент зазначив, що Одеса завжди зустрічала росіян лише теплом.

Російські військові планують розпочати бомбардування Одеси.

Про це під час свого виступу розповів президент України Володимир Зеленський. Очільник країни наголосив, що Одеса завжди тепло та по-дружньому зустрічала росіян і от тепер така їхня вдячність:

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали до Одеси, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість, а що тепер - бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси", - сказав Зеленський.

Голова держави наголосив, що бомбардування Одеси – "це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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