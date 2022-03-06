Окупанти готуються бомбардувати Одесу – Зеленський

Президент зазначив, що Одеса завжди зустрічала росіян лише теплом.

Російські військові планують розпочати бомбардування Одеси.

Про це під час свого виступу розповів президент України Володимир Зеленський. Очільник країни наголосив, що Одеса завжди тепло та по-дружньому зустрічала росіян і от тепер така їхня вдячність:

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали до Одеси, завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість, а що тепер - бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси", - сказав Зеленський.

Голова держави наголосив, що бомбардування Одеси – "це буде воєнний злочин, це буде історичний злочин".