Оккупанты готовятся бомбить Одессу – Зеленский

Президент отметил, что Одесса всегда встречала россиян только теплом.

Российские военные планируют начать бомбардировку Одессы.

Об этом во время своего выступления рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны подчеркнул, что Одесса всегда тепло и по-дружески встречала россиян и вот теперь такая их благодарность:

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность, а что теперь – бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что бомбардировка Одессы – "это будет военное преступление, это будет историческое преступление".