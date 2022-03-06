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Оккупанты готовятся бомбить Одессу – Зеленский

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Оккупанты готовятся бомбить Одессу – Зеленский

president.gov.ua

Президент отметил, что Одесса всегда встречала россиян только теплом.

Российские военные планируют начать бомбардировку Одессы.

Об этом во время своего выступления рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны подчеркнул, что Одесса всегда тепло и по-дружески встречала россиян и вот теперь такая их благодарность:

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность, а что теперь – бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что бомбардировка Одессы – "это будет военное преступление, это будет историческое преступление".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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