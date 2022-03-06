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Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

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Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

УНІАН

Люди тікають з України, рятуючись від війни.

З початку російського вторгнення на територію України понад 1,5 млн виїхали з країни, рятуючись від війни. 

Такі дані назвав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли до сусідніх країн. Ця криза біженців у Європі, яка зростає найшвидшими темпами від часів Другої світової війни", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, Кулеба закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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