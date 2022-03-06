Кількість біженців з України перевищила 1,5 млн - ООН

Люди тікають з України, рятуючись від війни.

З початку російського вторгнення на територію України понад 1,5 млн виїхали з країни, рятуючись від війни.

Такі дані назвав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли до сусідніх країн. Ця криза біженців у Європі, яка зростає найшвидшими темпами від часів Другої світової війни", - написав він у Twitter.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 6, 2022

Нагадаємо, Кулеба закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні.