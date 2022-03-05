Кулеба закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні

Очільник МЗС поспілкувався з Генеральним секретарем ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це очільник МЗС розповів у Twitter.

"Поговорили з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Ми погодились з тим, що Росія повинна негайно припинити вогонь і дозволити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Я закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні. Обговорювали реалізацію рішення ГА ООН "Агресія Росії проти України", - написав Кулеба.