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Кулеба закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні

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Кулеба закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні

Associated Press

Очільник МЗС поспілкувався з Генеральним секретарем ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це очільник МЗС розповів у Twitter.

"Поговорили з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Ми погодились з тим, що Росія повинна негайно припинити вогонь і дозволити гуманітарні коридори для евакуації мирного населення. Я закликав ООН посилити гуманітарну допомогу Україні. Обговорювали реалізацію рішення ГА ООН "Агресія Росії проти України", - написав Кулеба.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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