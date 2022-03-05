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Російські військові емоційно розбиті, виснажені та перелякані - Монастирський

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Російські військові емоційно розбиті, виснажені та перелякані - Монастирський

Associated Press

За словами Монастирського, солдати сплять по 2-3 години, вони знають, що їх відстрілюють українські захисники.

Російські солдати на десятий день війни емоційно виснажені, перелякані, вони не мають бажання вести бойові дії, про свідчать прослуховування їх розмов.

Про це під час телемарафону наголосив очільник МВС Денис Монастирський. 

За його словами, Нацполіція інколи прослуховує розмови російських загарбників, які беруть українські картки, перебуваючи на Сході держави.

"Там постійно проходить інформація про те, що вони розбиті емоційно, виснажені. Вони знають, що з кожного вікна відбувається стрілянина. Вони сплять по дві-три години на добу. Тому що їм не дають спати українці, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані", - сказав міністр.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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