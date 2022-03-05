Російські військові емоційно розбиті, виснажені та перелякані - Монастирський

За словами Монастирського, солдати сплять по 2-3 години, вони знають, що їх відстрілюють українські захисники.

Російські солдати на десятий день війни емоційно виснажені, перелякані, вони не мають бажання вести бойові дії, про свідчать прослуховування їх розмов.

Про це під час телемарафону наголосив очільник МВС Денис Монастирський.

За його словами, Нацполіція інколи прослуховує розмови російських загарбників, які беруть українські картки, перебуваючи на Сході держави.

"Там постійно проходить інформація про те, що вони розбиті емоційно, виснажені. Вони знають, що з кожного вікна відбувається стрілянина. Вони сплять по дві-три години на добу. Тому що їм не дають спати українці, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані", - сказав міністр.