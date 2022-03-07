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Польша создаст фонд на 1,75 млрд долларов для помощи беженцам из Украины

Польша создаст фонд на 1,75 млрд долларов для помощи беженцам из Украины

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Польша создаст фонд на 1,75 млрд долларов для помощи беженцам из Украины

Associated Press

Правительство страны уже приняло соответствующее решение.

Правительство Польши приняло законопроект о создании специального фонда в размере 1,75 млрд долларов для помощи украинским беженцам.

Средства из фонда будут тратить на то, чтобы обеспечить беженцев питанием и жильем. Также правительство страны разрабатывает специальные меры, благодаря которым украинцы смогут легально работать в Польше и получать медицинскую помощь, пишет Reuters.

Кроме этого, правительство страны планирует выдавать каждому беженцу из Украины по 300 злотых (почти 2 тыс. грн), а полякам, которые помогают украинцам с жильем, выплачивать два месяца по 1200 злотых (почти 8 тыс. грн).

"Этот законопроект прежде всего призван предложить своеобразную замену нормальной жизни для всех тех людей (ред. - беженцев из Украины), которые приехали в Польшу", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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