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До Польщі з України виїхали вже понад мільйон осіб

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До Польщі з України виїхали вже понад мільйон осіб

УНІАН

Прикордонники обіцяють, що ці люди почуватимуться в Польщі у безпеці.

Станом на вечір 6 березня з України до Польщі виїхали понад мільйон осіб.

Про це у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні на 20:00 (21.00 за Києвом - ред.) кількість людей, які виїхали з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх домівок",- йдеться у повідомленні.

Прикордонники обіцяють, що ці люди почуватимуться в Польщі у безпеці.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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