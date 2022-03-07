До Польщі з України виїхали вже понад мільйон осіб

До Польщі з України виїхали вже понад мільйон осіб

Прикордонники обіцяють, що ці люди почуватимуться в Польщі у безпеці.

Станом на вечір 6 березня з України до Польщі виїхали понад мільйон осіб.

Про це у Твіттері повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні на 20:00 (21.00 за Києвом - ред.) кількість людей, які виїхали з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх домівок",- йдеться у повідомленні.

Прикордонники обіцяють, що ці люди почуватимуться в Польщі у безпеці.