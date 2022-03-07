Ми готові обговорювати моделі безпеки поза НАТО – Арахамія

Наразі Україна не буде боротися за подання заявки до Північноатлантичного альянсу.

Україна готова розглядати спільно з міжнародними партнерами гарантії безпеки поза членством у Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю для американського телеканалу Fox News.

"Відповідь, яку ми маємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО, принаймні точно не в найближчі 5-10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес.

Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад, США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами", - зазначив він.

Арахамія також заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на перемовинах стосовно своєї територіальної цілісності. Він запевнив, що жодні представники України не погодяться на поступки щодо територій, включно з окупованим Кримом.

За його словами, Україна сподівалась на НАТО, аби воно запровадило "безпольотну зону", тому що російська військова авіація за кількістю і бойовою потужністю переважає спроможність протиповітряної оборони України. Він додав, що в перші дні повномасштабної війни російські окупанти зуміли знищити чимало елементів протиповітряної оборони України.

Наразі українські військові перехопили тактичну ініціативу на землі, але залишаються вразливими з неба, так само як і цивільні в містах і селах. Він закликав країни-члени НАТО надати сучасні засоби протиповітряної оборони, якщо вони не готові поділитися своїми винищувачами.