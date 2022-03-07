Як підвищиться стипендія студентів в 2022 році? / Pexels

Університет у Варшаві прийме українських студентів, які через війну виїхали до Польщі: деталі

Університет у Варшаві прийме українських студентів, які через війну виїхали до Польщі: деталі

Також є домовленість про працевлаштування на час війни в Україні.

Україні, на яку напала Росія, міжнародні партнери надають чималу підтримку, зокрема, і в питаннях освіти.

Про це сказав голова МОН Сергій Шкарлет під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"Варшавський університет... Тільки сьогодні розмовляли з ним. Вже дали 500 місць для навчання нашим студентам, студенткам, якщо вони змогли виїхати на територію Польщі. Є 80 квартир нашій академічній спільноті, є можливість працевлаштування на час агресії РФ. Увесь світ сьогодні підтримує Україну у сфері освітнього процесу", - розповів Шкарлет.