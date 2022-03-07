Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Університет у Варшаві прийме українських студентів, які через війну виїхали до Польщі: деталі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Університет у Варшаві прийме українських студентів, які через війну виїхали до Польщі: деталі

Як підвищиться стипендія студентів в 2022 році? / Pexels

Також є домовленість про працевлаштування на час війни в Україні.

Україні, на яку напала Росія, міжнародні партнери надають чималу підтримку, зокрема, і в питаннях освіти.

Про це сказав голова МОН Сергій Шкарлет під час телемарафону, який транслюється, зокрема, і на 1+1.

"Варшавський університет... Тільки сьогодні розмовляли з ним. Вже дали 500 місць для навчання нашим студентам, студенткам, якщо вони змогли виїхати на територію Польщі. Є 80 квартир нашій академічній спільноті, є можливість працевлаштування на час агресії РФ. Увесь світ сьогодні підтримує Україну у сфері освітнього процесу", - розповів Шкарлет.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація