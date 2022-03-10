Хет-трик Бензема: "Реал" оформив камбек та вибив ПСЖ з Ліги чемпіонів

Мадридський клуб здобув потрібний результат.
У середу, 9 березня, "Реал" Мадрид вдома переграв ПСЖ у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
На початку поєдинку "вершкові" пропустили гол від Кіліана Мбаппе, якому асистував Неймар. Однак у другому таймі Карім Бензема відзначився тричі та став героєм протистояння.
Таким чином, "Реал" вибив ПСЖ з Ліги чемпіонів і вийшов у чвертьфінал турніру.
У лютому парижани виграли перший поєдинок вдома (1:0) і мали фору перед грою у відповідь.
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