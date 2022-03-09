"Ліверпуль" мінімально поступився "Інтеру", але вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" мінімально поступився "Інтеру", але вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Чемпіону Італії виявилося замало перемоги для проходу далі.

У вівторок, 8 березня, "Ліверпуль" вдома мінімально програв міланському "Інтеру" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 0:1 .

На 61-й хвилині єдиний гол забив форвард "Інтера" Лаутаро Мартінес. Гольовий пас зробив нападник Алексіс Санчес, однак через кілька хвилин чилієць отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Перша зустріч "Інтера" та "Ліверпуля" в Італії завершилася перемогою англійського колективу з рахунком 2:0, який за результатом двох протистоянь вийшов до 1/4 фіналу ЛЧ.

В паралельному матчі дня "Баварія" знищила австрійський "Зальцбург" - 7:1.

"Ліверпуль" вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ, посівши першу сходинку в групі. Англійці випередили мадридський "Атлетіко", португальський "Порту" та італійський "Мілан";

"Інтер", своєю чергою, опинився у плейоф турніру завдяки другій позиції в квартеті з "Реалом", молдавським "Шерифом" та донецьким "Шахтарем".

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