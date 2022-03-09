"Баварія" знищила чемпіона Австрії та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" знищила чемпіона Австрії та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Мюнхенці" помстилися за нічию у першому матчі.

У вівторок, 8 березня, мюнхенська "Баварія" вдома розгромила австрійський "Зальцбург" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 7:1 .

Рахунок матчу відкрив на 12 хвилині Роберт Левандовскі. Згодом польський форвард забив другий і третій гол своєї команди та зробив рахунок розгромним. Цей хет-трик став третій за швидкістю у історії турніру.

Продовжив знищення суперника Серж Гнарбі, який відзначився забитим м'ячем на 31-й хвилині.

На початку другого тайму Томас Мюллер забив п'ятий гол "мюнхенців", а Маурітс К'єргард нарешті зумів забити гол престижу.

Наприкінці матчу Томас Мюллер та Лерой Сане завершили розгром гостей.

Перша зустріч команд завершилася нічиєю - 1:1. Саме перемога у другому матчі відправила "Баварію" у 1/4 фіналу турніру.

"Баварія" вийшла до 1/8 фіналу, вигравши всі шість ігор на груповій стадії. Мюнхенці були в квартеті з португальською "Бенфікою" українця Романа Яремчука, іспанською "Барселоною" та київським "Динамо";

РБ "Зальцбург" має честь зіграти у плейоф Ліги чемпіонів через те, що посів друге місце в групі з французьким "Ліллем", іспанською "Севільєю" та німецьким "Вольфсбургом".

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