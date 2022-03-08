Росіяни вбили 52 дитини в Україні від початку війни - Зеленський

Росіяни вбили 52 дитини в Україні від початку війни - Зеленський

Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших дітей, підкреслив президент.

Російські окупанти за 13 днів війни проти України вбили 52 дитини.

Про це під час звернення 8 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни.

А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу цього. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам", - сказав президент.

Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання та вбивства наших людей, наших дітей, підкреслив Зеленський.

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