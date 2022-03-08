"Кожен цент РФ перетворює на кулі та снаряди": президент Зеленський подякував Байдену за ембарго

"Кожен цент РФ перетворює на кулі та снаряди": президент Зеленський подякував Байдену за ембарго

Президент наголосив, що таке рішення послабить окупантів.

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за ембарго на російські енергоносії. Він наголосив, що це важливе рішення, оскільки РФ кожен цент перетворює на кулі та снаряди.

Про це президент сказав 8 березня під час свого відеозвернення.

"США зробили крок, який відчутно послабить окупантів та змусить платити за агресію та відповідати за зло, яке вони наробили. Америка забороняє імпорт нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля з Росії. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс. Я особисто вдячний президенту США Байдену за це рішення, за це лідерство та максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий: кожен цент, сплачений РФ вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

Читайте також: