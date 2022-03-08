"Каждый цент РФ превращает в пули и снаряды": президент Зеленский поблагодарил Байдена за эмбарго

"Каждый цент РФ превращает в пули и снаряды": президент Зеленский поблагодарил Байдена за эмбарго

Президент подчеркнул, что такое решение ослабит оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за эмбарго на российские энергоносители. Он подчеркнул, что это важное решение, поскольку РФ каждый цент превращает в пули и снаряды.

Об этом президент сказал 8 марта во время своего видеообращения.

"США сделали шаг, который ощутимо ослабит оккупантов и заставит платить за агрессию и отвечать за зло, которое они совершили. Америка запрещает импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Запрещает гражданам США какие-либо инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс. Я лично благодарен президенту США Байдену за это решение, за это лидерство и максимально мощный сигнал всему миру. Он очень прост: каждый цент, уплаченный РФ она превращает в пули и снаряды, летящие в другие суверенные государства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа. Запрет на импорт нефти и газа из России имеет мощную двухпартийную поддержку США, сказал Байден.

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