Свастика Кремля – буква Z стала новым символом лжи

Аналогия с фашисткой свастикой очевидна даже не для профессионалов.

Тактический знак Z, который оккупанты рисуют на военной технике, в России уже начали писать на гражданских авто и даже на дорожных знаках.

Об этом говорится в ТСН.

Новому фашизму – новая свастика, такие плакаты появились на столичных улицах в ответ на соседскую пропаганду. Россия и здесь украла букву из чужого алфавита, чтобы сделать из нее символ собственной агрессии.

«Началась волна использования этого знака как определенного идентификатора поддержки агрессии Кремля. Весь этот контекст борьбы с нацизмом – это абсолютно выдуманная, наигранная тема, не имеющая никакого отношения к реальным целям Путинской агрессии», – говорит эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.

Под одноименным хештегом в соцсетях уже пять миллионов сообщений. Здесь не только признание в отсутствии критического мышления – украинцы активно используют хэштег, пытаясь достучаться до россиян.

Все началось с тактического знака, которым враг метит собственную технику. Не всегда в нужную сторону с первого раза.

«Кстати, свастика также использовалась нацистами на технике боевой для распознавания. Так что вполне очевидна аналогия», — объясняет координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Буква Z уже стала героиней мемов. Есть даже российский фильм семнадцатого года с Николаем Басковым в главной роли. Название – та же буква. Сюжет – зомби-апокалипсис в России.

Настоящий зомби-апокалипсис – замеченные буквой Z гражданские авто едут по улицам городов, в том числе украинского Севастополя.