Свастика Кремля – літера Z стала новим символом брехні

Аналогія із фашисткою свастикою очевидна навіть не для експертів.

Тактичний знак Z, який окупанти малюють на військовій техніці, у Росії вже почали писати на цивільних авто і навіть на дорожніх знаках.

Про це йдеться в ТСН.

Новому фашизму - нова свастика, такі плакати з’явилися на столичних вулицях у відповідь ось на сусідську пропаганду. Росія і тут вкрала літеру з чужого алфавіту, аби зробити з неї символ власної агресії.

«Почалася хвиля використання цього знаку, як певного ідентифікатора підтримки агресії Кремля. Весь цей контекст боротьби з нацизмом - це абсолютно вигадана, награна тема, яка не має жодного відношення до реальних цілей Путінської агресії», - каже експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров.

Під однойменним хештегом у соцмережах вже п’ять мільйонів дописів. Тут не лише зізнання у відсутності критичного мислення - українці активно використовують хештег, намагаючись достукатися до росіян.

Усе почалося з тактичного знаку, яким ворог мітить власну техніку. Не завжди в потрібний бік із першого разу.

Війна в Україні: що означає "Z" та звідки з`явилася ця нова "свастика" Кремля

«До речі свастика також використовувалась нацистами на техніці бойовій для розпізнавання. Так шо цілком очевидна аналогія», - пояснює координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець.

Літера Z вже стала героїнею мемів. Є навіть російський фільм сімнадцятого року з Миколою Басковим у головній ролі. Назва - та сама літера. Сюжет - зомбі-апокаліпсис у Росії.

Справжній зомбі-апокаліпсис - помічені літерою Z цивільні авто їдуть вулицями міст, у тому числі українського Севастополя.