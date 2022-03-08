Rolex припиняє постачати годинники до Росії

Швейцарська компанія Rolex приєднується до протесту і йде з ринку Росії.

Відома швейцарська компанія з виготовлення годинників Rolex заявила про припинення експорту товарів до Росії через її агресію проти України.

Про це повідомив в себе на сторінці у Twitter кореспондент Bloomberg Енді Хоффман.

Як зазначає журналіст з посиланням на повідомлення представника компанії, єдині годинники Rolex, які наразі продаються в Росії, — це ті, які встигли привезли приватні місцеві роздрібні продавці до вторгнення Росії до України.

Зазначимо, що лише за дві-три години 8 березня стало відомо, що з російського ринку йде низка відомих компаній: Coca cola, Bolt, McDonald’s, Starbucks, Lumen, Ferrari.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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