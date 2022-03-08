Кулеба проведе переговори з Ердоганом і Лавровим: деталі

Очільник МЗС України наголосив, що "говорити — не означає здаватися".

Післязавтра, 10 березня відбудуться переговори між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, очільником МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дату переговорів назвав Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Uaразом.

За його словами, позиція України — припинення бойових дій та виведення російських військ з території України.

"Говорити треба, тому що війна триває і її потрібно припинити. Потрібно зберегти життя українців, українські міста. Але говорити — не означає здаватися. Ніхто здаватися не планує. Послухаємо, що скаже Лавров і дамо йому гідну відповідь", — розповів очільник МЗС України.

Міністр пояснив, що переговори у Білорусі "це один трек", а зустріч з Лавровим — зовсім інший. Кулеба звернув увагу, що до цього часу голова МЗС РФ два роки уникав будь-яких контактів з ним.

"Зустріч відбудеться завдяки турецькому міністрові закордонних справ Мевлюту Чавушоглу. Я не знаю, чи це Ердоган вмовив Путіна чи Чавушоглу вмовив Лаврова, але зустріч відбудеться. Якщо Лавров два роки всіляко уникав будь-якої зустрічі чи контакту зі мною — або на двосторонньому рівні, або в форматі "нормандської четвірки", а тут раптом погодився, то можливо, він хоче щось донести. Я буду говорити з ним, виходячи з того, що Лавров є одним із архітекторів агресії РФ в Україні", — зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Дмитро Кулеба розповів про альтернативу НАТО для України.

Нагадаємо, ООН спростувала, що заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні війною.

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