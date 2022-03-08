Кулеба проведет переговоры с Эрдоганом и Лавровым: детали

Глава МИД Украины подчеркнул, что "говорить — не значит сдаваться".

Послезавтра, 10 марта, состоятся переговоры между президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Дату переговоров назвал Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона вместе.

По его словам, позиция Украины – прекращение боевых действий и вывод российских войск с территории Украины.

"Говорить надо, потому что война продолжается и ее нужно прекратить. Нужно сохранить жизнь украинцев, украинские города. Но говорить — не значит сдаваться. Никто сдаваться не планирует. Послушаем, что скажет Лавров и дадим ему достойный ответ", — рассказал глава МИД Украины .

Министр объяснил, что переговоры в Беларуси "это один трек", а встреча с Лавровым совсем другой. Кулеба обратил внимание, что до этого времени глава МИД РФ два года избегал каких-либо контактов с ним.

"Встреча состоится благодаря турецкому министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу. Я не знаю, Эрдоган ли это уговорил Путина или Чавушоглу уговорил Лаврова, но встреча состоится. Если Лавров два года всячески избегал какой-либо встречи или контакта со мной — или на двустороннем уровне, или в формате "нормандской четверки", а тут вдруг согласился, может быть, он хочет что-то донести. Я буду говорить с ним, исходя из того, что Лавров является одним из архитекторов агрессии РФ в Украине", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал об альтернативе НАТО для Украины.

Напомним, ООН опровергла, что запретила своим сотрудникам называть войну в Украине войной.

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