"Украине не нужен второй Будапештский меморандум": Кулеба об альтернативе НАТО

Все, что написано в меморандуме – это ни о чем, сказал министр.

Украинские политики заговорили о необходимости создания какой-либо альтернативы НАТО для гарантий безопасности государству, если Альянс не собирается принимать в свой состав Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал такую идею.

Об этом он сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на телеканале "1+1".

"Никакой обозримой перспективы членства в НАТО нам никто никогда не давал. Нам пообещали, что мы станем членами, в 2008 году. По состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО вперед на этом пути не был сделан", — сказал Кулеба.

Это при том, что Украина выполняла все необходимые реформы, отметил министр.

"Безусловно, что Украине не нужен второй Будапештский меморандум. Потому что все, что в нем написано – это что в случае угрозы Украине участники подписанного меморандума проведут консультации. Это ни о чем. Это исторически, я никогда не скрывал своего отношения к этому документу, не были подлинные гарантии", – пояснил глава МИД.

"Поэтому сейчас, если разрабатывать гарантии, то это должны быть настоящие жесткие гарантии и подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета безопасности ООН, Россия и, возможно, также некоторые другие государства в зависимости от сложившейся дипломатической конфигурации", – резюмировал Кулеба.

Напомним, 8 марта депутаты от "Слуги народа" предложили странам-партнеркам заключить конкретный договор, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не приняло государство в свой состав.

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