Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Coca-Cola решилась все же приостановить деятельность в России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Coca-Cola решилась все же приостановить деятельность в России

Это ответ России за нападение на Украину.

Coca-Cola объявила, что все же останавливает деятельность в России в ответ на нападение страны-агрессора на Украину.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителей компании.

"Наши сердца с людьми, которые испытывают бессознательные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств", — сказали в компании.

Ранее во вторник McDonald's объявил, что "временно закроет" свои российские рестораны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация