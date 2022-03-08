Coca-Cola решилась все же приостановить деятельность в России

Это ответ России за нападение на Украину.
Coca-Cola объявила, что все же останавливает деятельность в России в ответ на нападение страны-агрессора на Украину.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителей компании.
"Наши сердца с людьми, которые испытывают бессознательные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств", — сказали в компании.
Ранее во вторник McDonald's объявил, что "временно закроет" свои российские рестораны.
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