Coca-Cola решилась все же приостановить деятельность в России

Coca-Cola решилась все же приостановить деятельность в России

Это ответ России за нападение на Украину.

Coca-Cola объявила, что все же останавливает деятельность в России в ответ на нападение страны-агрессора на Украину.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителей компании.

Также читайте Bolt прекращает работу в Беларуси

"Наши сердца с людьми, которые испытывают бессознательные последствия этих трагических событий в Украине. Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств", — сказали в компании.

Ранее во вторник McDonald's объявил, что "временно закроет" свои российские рестораны.

Читайте также: