Среди клиентов были "Ростелеком" и "Транстелеком".
Компания Lumen прекращает работу в России из-за агрессии против Украины.
Об этом 8 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Это одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний. В России среди клиентов были "Ростелеком" и "Транстелеком", объяснил он.
Напомним, что на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.
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