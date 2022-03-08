Среди клиентов были "Ростелеком" и "Транстелеком".

Компания Lumen прекращает работу в России из-за агрессии против Украины.

Об этом 8 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Это одна из крупнейших американских телекоммуникационных компаний. В России среди клиентов были "Ростелеком" и "Транстелеком", объяснил он.

Напомним, что на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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