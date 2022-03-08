Lumen припиняє роботу у Росії

Серед клієнтів були "Ростелеком" та "Транстелеком".

Компанія Lumen припиняє роботу в Росії через агресію проти України.

Про це 8 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Це одна з найбільших американських телекомунікаційних компаній. В Росії серед клієнтів були "Ростелеком" та "Транстелеком", пояснив він.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

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