Дженніфер Еністон висловила захоплення героїзмом українських жінок

Акторка також закликала шанувальників підтримати Україну.

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон привітала українок з Міжнародним жіночим днем.

У своєму Instagram зірка серіалу "Друзі" опублікувала серію фото наших захисниць та висловила захоплення ними.

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"Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і людей — як солдати, як матері, як організаторки, як опікунки біженців, як протестувальниці, як журналістки... Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та у сусідніх країнах: ви неймовірні й весь світ за вами", – написала вона.

Також знаменитість закликала шанувальників підтримати Україну. Дженніфер запостила посилання на волонтерські проєкти, зокрема, Повернись живим, World Central Kitchen та Червоний хрест.

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