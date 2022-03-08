Російські окупанти розстріляли подругу доньки Олі Полякової

Артистка вийшла у прямий ефір опозиційного російського каналу.

Відома українська співачка Оля Полякова вийшла у прямий ефір опозиційного російського YouTube-каналу "Популярная политика".

Там зірка розповіла про ситуацію в країні та зазначила, що солдати мають наказ стріляти на ураження. Зокрема, виконавиця поділилася трагічною звісткою – подругу її 17-річної доньки Маші розстріляли окупанти. Відео розмови артистка поділилася у своєму Instagram.

"Росіяни стріляють не лише по військових об'єктах, вони прийшли вбивати. Два дні тому розстріляли подружку Маші. Вона в машині їхала з мамою та маленькою 7-річною сестрою. Розстріляли однолітку моєї старшої доньки, яку вона знала! Я не розумію, як це можна пробачити", – поділилася співачка.

Також знаменитість поділилася, що її не підтримують друзі, які живуть в Росії. Оля зазначила, що змінити ситуацію можуть люди, які вийдуть на мітинги: "Якби на вулиці вийшли мільйон людей, то з ними б ніхто не впорався".

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