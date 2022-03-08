Российские оккупанты расстреляли подругу дочери Оли Поляковой

Артистка вышла в прямой эфир оппозиционного российского канала.

Известная украинская певица Оля Полякова вышла в прямой эфир оппозиционного российского YouTube-канала "Популярная политика".

Там звезда рассказала о ситуации в стране и отметила, что у солдат приказ стрелять на поражение. В частности, исполнительница поделилась трагическим известием – подругу ее 17-летней дочери Маши расстреляли оккупанты. Видео разговора артистка поделилась в своем Instagram.

"Россияне стреляют не только по военным объектам, они пришли убивать. Два дня назад расстреляли подружку Маши. Она в машине ехала с мамой и маленькой 7-летней сестрой. Расстреляли сверстницу моей старшей дочери, которую она знала! Я не понимаю, как это можно простить", – поделилась певица.

Также знаменитость поделилась, что ее не поддерживают живущие в России друзья. Оля отметила, что изменить ситуацию могут люди, которые выйдут на митинги: "Если бы на улицы вышел миллион людей, то с ними бы никто не справился".

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