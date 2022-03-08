"Вагнеровцы" уже погибают на территории Украины — разведка

Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов.

"Вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках. Также сирийские номера телефонов.

ППК "Вагнер" российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Напомним, в лесу под Киевом заблокирована длинная вражеская колонна, которую уже заждались защитники столицы.

Читайте также: