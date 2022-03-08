"Вагнерівці" вже гинуть на території України - розвідка

Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів.

"Вагнерівці" вже гинуть на території України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора. Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів.

ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, у лісі під Києвом заблокована довга ворожа колона, яку вже зачекались захисники столиці.

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