Украинцы затравили сына Софии Ротару, пытавшегося сбежать в Молдову

Руслан и Анатолий Евдокименко пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

В понедельник, 7 марта, на украино-молдавской границе в Могилеве-Подольском задержали внука и сына певицы Софии Ротару.

Они вместе с другими семью мужчинами пытались незаконно пересечь государственную границу Украины и сбежать. Соответствующее видео с задержанными быстро распространилось в Сети.

Юзеры не сдерживали своего гнева и высказались по поводу поступка Руслана и Анатолия Евдокименков в Instagram. Под фото с государственным флагом, которое наследник исполнительницы разместил 24 февраля, пользователи затравили Анатолия за попытку побега, когда в Украине идет война.

Была подписана на вас, теперь отписываюсь, вы любите своих родных и Украину, но защищать все это должен кто-то другой, недостойно

Позор

Люблю свою страну, но бегу из нее в трудный момент! Вот и все. Любовь к стране, это не картинки постить

Позорно в сложное для страны время с сыном бежать за границу. Мужики-патриоты называется

Позор! Далеко сбежал?

Какой позор! В такое время бежать из Украины, пытаться пересечь украинско-молдавскую границу! Всей вашей "патриотической" семье позор! А Украина победит!

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