Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову на лодке

Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову на лодке

Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

В понедельник, 7 марта, была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины.

Их остановили на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Среди группы были родственники известной певицы Софии Ротару – ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.

Об этом свидетельствует видео, которым поделился Telegram-канал "Культурная прачечная".

У мужчин был проводник из местных жителей. Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники.

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