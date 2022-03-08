Сын и внук Софии Ротару пытались бежать в Молдову на лодке

Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
В понедельник, 7 марта, была задержана группа из девяти мужчин, пытавшихся бежать в Молдову на лодке и незаконно пересечь государственную границу Украины.
Их остановили на участке украино-молдавской границы в Могилеве-Подольском. Среди группы были родственники известной певицы Софии Ротару – ее сын Руслан Евдокименко и внук Анатолий.
Об этом свидетельствует видео, которым поделился Telegram-канал "Культурная прачечная".
У мужчин был проводник из местных жителей. Среди задержанных – 8 граждан Украины призывного возраста и гражданин Молдовы. Мужчины пытались на лодке переправиться в соседнюю страну. Их всех задержали пограничники.
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